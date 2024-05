"To kolejny krok do coraz większej izolacji Izraela"

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał w piątek władzom Izraela natychmiastowe wstrzymanie ofensywy w Rafah w Strefie Gazy. - Czy Izrael się do tego zastosuje? Oczywiście, że nie - skomentował w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona. W jego przekonaniu "to jest kolejny z kroków, które dążą do coraz większej izolacji Izraela i napiętnowania go przez instytucje międzynarodowe". - Mamy też prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, który domaga się nakazu aresztowania Benjamina Netanyahu, ale również i przywódców Hamasu - kontynuował Wrona. Według niego to "stawia znak równości między organizacją terrorystyczną a państwem, które się broni". Jacek Stawiski dodał, że prokurator MTK zwrócił się do sędziów tego Trybunału, żeby podjęli decyzję o aresztowaniu dwóch czołowych polityków izraelskich i trzech liderów Hamasu. Jak wspomniał, "to wywołało ogromne oburzenie nie tylko w Izraelu, ale też w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, że to jest jednak mieszanie rzeczywistości". - W przypadku Hamasu tu nie ma żadnej symetrii. To jest organizacja terrorystyczna głęboko zakonspirowana wśród ludności cywilnej i nielicząca się ze stanowiskiem żadnych trybunałów - stwierdził Stawiski.