Zamach na premiera Słowacji. "Widzimy w sposób najbardziej przerażający, do czego prowadzi polaryzacja"

Widzimy w sposób najbardziej przerażający, do czego prowadzą wewnętrzne napięcia w społeczeństwach, do czego prowadzi ta potworna polaryzacja, z którą mamy do czynienia, nie tylko na Słowacji, skręcającej coraz bardziej w stronę autorytarno-prorosyjską - mówił w programie "Rozmowy na szczycie" Marcin Wrona, nawiązując do próby zabójstwa słowackiego premiera. Jak dodał, "widzimy takie napięcia we Francji, Włoszech, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych". Zdaniem Wrony "nie mieliśmy do czynienia z tak potworną polaryzacją, która prowadzi do tego, że wewnątrz rodzin ludzie ze sobą nie rozmawiają, przyjaźnie są zrywane, a aktami, z którymi mamy do czynienia, są zamachy". Jacek Stawiski poruszył temat zamachowcy, wskazując, że "może być inspirowany samoczynnie, czyli nakręcać się wszystkimi treściami, które będą go podburzać go do gwałtownego czynu". Zwrócił jednak uwagę, że "taki człowiek, wyłapany przez jakieś środowiska, służby czy mafie, może być celowo karmiony treściami, które go do takiego czynu pobudzą". - Mam takie wrażenie, że w tej całej polaryzacyjnej gorączce w pewnym sensie zaczyna nam umykać istota rzeczy: otaczający nas świat. Nie widzimy tego świata przez oko oświeceniowe, tylko wszystko dzieli się na obozowiska frustratów - powiedzał. Marcin Wrona zaznaczył przy tym, że "nie jesteśmy w stanie dzisiaj interpretować tego, co się dzieje wokół nas, bez patrzenia przez okulary związane z naszym konkretnym obozem".