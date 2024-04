"Z komunikatu Białego Domu leje się wściekłość". "Biden powiedział: dość" i stawia ostre warunki Izraelowi

Izrael w ogniu krytyki po śmierci wolontariuszy w Strefie Gazy. - Nie jestem w stanie zrozumieć, że atakowano zgłoszony konwój, który jechał wyznaczoną trasą - powiedział w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona. Przypomniał, że bombardowano każdy pojazd. - Ci wolontariusze uciekali z jednego auta do drugiego, z drugiego do trzeciego. To było atakowanie aż do skutku, aż wszystkich uda się zabić - dodawał. Wrona odnosi wrażenie, że Izrael zatracił się w tym, w jaki sposób ścigać terrorystów, którzy są czystym złem, jednocześnie chroniąc niewinnych ludzi. Jacek Stawiski zauważył, że sympatia wobec Izraela się odwraca, a światowi przyjaciele są zażenowani i oburzeni tym, co się wydarzyło. - Wszyscy oczekujemy od Izraela wyjaśnień, co właściwie stało się nawet sekunda po sekundzie. Potrzebne jest dochodzenie - stwierdził. Marcin Wrona odniósł się również do trwającej niespełna pół godziny rozmowy telefonicznej prezydenta USA Joe Bidena z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu, po której Biały Dom wydał stanowczy komunikat. Biden wezwał do zawieszenia broni, zakomunikował również, że Izrael musi podjąć konkretne kroki, by chronić cywilów i od podjęcia tych działań zależy polityka Waszyngtonu w Strefie Gazy. - Z komunikatu Białego Domu leje się wręcz wściekłość. (…) To jest stawianie ostrych warunków Izraelowi. Joe Biden powiedział: dość - ocenił.

Z gospodarzami programu "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO można skontaktować się pod adresem mailowym rns@wbd.com.