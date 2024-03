Księżna Kate ma raka. "Ból i cierpienie w rodzinie królewskiej jest na porządku dziennym, jak w życiu każdego z nas"

Księżna, żona brytyjskiego następcy tronu księcia Williama, poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór i jest obecnie na wczesnym etapie leczenia. W nagraniu opublikowanym przez Pałac Kensington przyznała, że ta wiadomość była dla niej "ogromnym szokiem". Amerykański korespondent TVN, TVN24 i TVN24 BiS Marcin Wrona w programie "Rozmowy na szczycie" przyznał, że "ból i cierpienie w rodzinie królewskiej jest na porządku dziennym, jak w życiu każdego z nas". I to może być powód zainteresowania opinii publicznej ich życiem. - Momentami to zainteresowanie wydaje się nienaturalne, co powoduje, że rodzina królewska musi zarządzać informacjami na swój temat, a nie zawsze to dobrze wychodzi. Kate zdecydowała się na publiczne oświadczenie, co dzieje się z jej zdrowiem i jaki to ma wpływ na rodzinę. Myślę, że na długie tygodnie uspokoiła wszystkich - kontynuował Jacek Stawiski, komentator TVN24 BiS. Wrona zwrócił także uwagę na olbrzymią masę fake newsów wokół księżnej. Gospodarze programu rozmawiali również o zawaleniu się mostu w Baltimore, a także o ataku terrorystycznym na halę koncertową pod Moskwą.

