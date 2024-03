"Wszystko idzie po myśli Władimira Putina". Sygnał ostrzegawczy dla Zachodu

Sygnałów ostrzegawczych jest bardzo dużo, mam nadzieję, że one nie przyczynią się do zdemobilizowania opinii publicznej i świata polityki. Kremlowska maszyna propagandowa i dezinformacyjna jest zainteresowana tym, żeby szeptać do ucha informacje - mówił o bezpieczeństwie krajów NATO w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Jacek Stawiski. Zdaniem komentatora TVN24 BiS może tak być, że przez "atmosferę niepewności i strachu przed gorącą wojną z wielkim mocarstwem, Rosją", Zachód może hamować swoje poparcie dla Ukrainy. Amerykański korespondent TVN, TVN24 i TVN24 BiS Marcin Wrona jako przykład zmniejszenia determinacji Zachodu wskazał działania Kongresu Stanów Zjednoczonych. - Putin przestawił swoją gospodarkę na tory wojenne. Państwa NATO, zwłaszcza zachodnie państwa Europy, nie przestawiły swoich gospodarek na tory wojenne. Mówią, że chcą, ale to się jeszcze nie stało. Na polu walki, jeśli chodzi o stosunek uzbrojenia rakiet, bomb Rosji do Ukrainy, to jest 7:1. Wszystko idzie po myśli Władimira Putina - dodał. Jak mówił Wrona, "Rosja podjęła i wprowadziła w życie działania, dzięki którym ta sytuacja, gdy chodzi o wojsko rosyjskie, w sposób drastyczny się zmienia". - To naprawdę nie są dobre sygnały. Państwa zachodnie nie wykonały jeszcze takich działań, jakie już dawno wykonała strona rosyjska, gdy chodzi o produkcję, unowocześnianie swojego wojska - kontynuował.

