Riposta Sikorskiego "strzałem w dziesiątkę". Kulisy przemówienia

Marcin Wrona w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO przypomniał przemówienie szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - Sikorski miał przygotowane przemówienie i nanosił na nie poprawki, później obrócił kartki na drugą stronę i zaczął od początku pisać swoje wystąpienie, gdzie krok po kroku obalał wszystkie kłamstwa rosyjskiego ambasadora - relacjonował amerykański korespondent TVN, TVN24 i TVN24 BiS, który wtedy był na miejscu. Podkreślił, że nie zna takich polityków, którzy w Polsce na tyle swobodnie wypowiadają się w języku angielskim, żeby mogli odejść od przygotowanego tekstu i wygłosić tak celne przemówienie. - Sikorski ma ten dar. Uczył się na uniwersytecie w Anglii, włada świetnie językiem. To było podwójnie ważne dlatego, że Rosja używa Rady Bezpieczeństwa ONZ do bezczelnego urągania inteligencji innych słuchających. (...) Prostota tego przekazu bokserskiego chyba jest jedynym sposobem - dodał Jacek Stawiski, komentator TVN24 BiS. Dziennikarze odnieśli się także do corocznego orędzia Władimira Putina do rosyjskiego narodu. - Absolutnie nie wierzę w to, co Putin powiedział, że atak rosyjski na Europę to jest całkowity nonsens. Tak samo Putin zapewniał, że nie zaatakuje Ukrainy. Składał różne obietnice i nigdy ich nie dotrzymywał - ocenił Wrona. Zdaniem Stawiskiego niektóre wypowiedzi rosyjskiego przywódcy należy brać w nawias i nie należy się ich bać, ale jednocześnie nie można ich ignorować.

