Putin go nienawidził. "Widzieli w nim autentycznego przeciwnika"

To zdarzenie, którego można się było spodziewać, ponieważ Putin nienawidził Nawalnego z całego serca - mówił w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona o śmierci rosyjskiego opozycjonisty. Jak przypomniał, "widzieliśmy to po próbach otrucia go, więzieniu i pojawiających się co chwilę procesach w jego sprawie, w których był skazywany na kosmiczne wyroki". Wrona zwrócił uwagę, że Nawalny "wrócił do Rosji w poczuciu mesjanizmu, będąc świadomym, że zostanie aresztowany, ale wiedział, że jego postawa będzie miała wpływ na coraz bardziej kruche środowiska opozycyjne". Jacek Stawiski zaznaczył, iż "Putin nienawidził Nawalnego, dlatego że Nawalny okazał się skuteczny w przebijaniu bańki, jaką prezydent Rosji stworzył w propagandzie wokół własnego reżimu". - To było najgroźniejszym zagrożeniem dla tego systemu - dodał. Wskazał, że "Nawalny i jego, najczęściej młodzi, ludzie chcieli przyklejać Rosję do nowoczesnego, zachodniego świata", co spowodowało, że rosyjskie władze "widziały w nim autentycznego przeciwnika". Stawiski wspomniał, że kiedy był w Moskwie na polski-niemieckim stypendium dziennikarskim, gdzie odbywały się spotkania z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, działaczami politycznymi i opozycją, część z przywódców "była trochę taką kontrolowaną, teatralną opozycją". - Obserwując Nawalnego, miałem poczucie, że on jest autentyczny - uznał. Według niego Nawalny "zostanie zapamiętany jako męczennik walki o lepszą Rosję".

Z gospodarzami programu "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO można skontaktować się pod adresem mailowym rns@wbd.com.