Antoni Duda kilka lat temu wkroczył do polityki i przez jedną kadencję był posłem, teraz stryj prezydenta trafił do PKP Cargo. Czy ma doświadczenie w branży kolejowej? W "Rankingu Mazura" także o powrocie dzieci do szkół, zagranicznym urlopie Łukasza Szumowskiego i krajach, do których nie polecimy na wakacje. Na listę wpisano chociażby Andorę i Monako, choć nie ma tam lotnisk międzynarodowych. Wśród 10 wydarzeń znalazł się również żłobek, który podzielił mieszkańców, pościg proboszcza za złodziejem, a także historia spod Wrocławia. Wracająca z wakacji rodzina zapomniała zabrać z parkingu swojego dziadka. Funkcjonariusze skontaktowali się z nimi dzięki mediom społecznościowym.