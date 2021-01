Ja chciałem tam być, bo mi się to podobało. Mi to imponowało. Dla mnie to był jakiś wspaniały świat. Chciałem dotknąć tego, co moi idole dotykali wcześniej. Dla mnie nie było wyzwaniem, że muszę wyznaczyć nową drogę, być szybszy, lepszy. Nie miałem nawet takich predyspozycji - mówi w "Próbie podejścia" Dariusz Załuski, himalaista i filmowiec. Gość Maxa Cegielskiego zwraca uwagę, że w dzisiejszych czasach wspinaczy nie łączą już takie więzi jak kiedyś. Teraz jest to bardziej rywalizacja sportowa, bo góry są dla wszystkich. - Każdy może próbować i to jest piękne, że można wymyślić sobie jakiś niesamowity cel i zmierzyć się z tym - dodaje. Załuski opowiada również o warsztacie filmowca w górach wysokich i nowych technikach realizacji obrazu.

Dariusz Załuski - taternik, alpinista, himalaista, operator filmowy i reżyser. Uczestnik wypraw zimowych w Karakorum i Himalaje. Zdobywca pięciu ośmiotysięczników, w tym K2 i Mount Everestu (dwukrotnie). Nakręcił kilkanaście filmów dokumentalnych. Autor zdjęć, scenarzysta i reżyser filmów o tematyce górskiej, m.in. głośnego obrazu "Ostatnia góra" (2019), dokumentującego ostatnią polską wyprawę narodową na K2, przerwaną akcją ratunkową Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat.