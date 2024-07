Za wszystko groziła kara śmierci. Nawet maleńkie dzieci wiedziały, co się dzieje, kim są Niemcy i co może ich spotkać - mówiła Janina Jankowska, ps. "Jasia" w rozmowie z Magdą Łucyan. Jak zaznaczyła, udział w Powstaniu Warszawskim "to nie była decyzja", ponieważ "nie było innego wyjścia". - Wiedzieliśmy, że musimy iść i walczyć, przepędzić Niemców - dodała.