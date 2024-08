Co kieruje 20-letnią dziewczyną, by zdecydować się na ryzykowanie swoim życiem? - Myśli o wolnej ojczyźnie. To była myśl przewodnia, bo byłam urodzona w wolnej Polsce po długich zaborach i 15 lat mojego życia było bardzo dobre, szczęśliwe, a potem sytuacja się tragicznie zmieniła - mówiła Halina Glonek, ps. Lalunia w rozmowie z Magdą Łucyan.