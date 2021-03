"Młodzi oddalają się od Kościoła". Raport

Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała nowy raport o religijności Polaków. Wynika z niego, że zaufanie do Kościoła spada, coraz mniej katolików regularnie chodzi na msze, a grupa, która najszybciej się sekularyzuje, to młodzi wierni. To wszystko w kraju, gdzie ponad 90 procent społeczeństwa deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. Jak wygląda religijność Polaków w praktyce i z jakimi formami współczesnej apostazji musi mierzyć się Kościół? Ilu uczniów uczęszcza na lekcje religii? Reporterka magazynu "Polska i Świat" zapytała też o zdanie tych, którzy zdecydowali się odejść z Kościoła katolickiego.