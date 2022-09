W dwa dni potrafi zarobić tyle, co "w szkole w miesiąc". Po 28 latach odeszła z oświaty

TYLKO W TVN24 GO | - Czara goryczy się przelała - mówi Katarzyna Fligier. Nauczycielką była przez 28 lat. - Myślę, że większość nauczycieli, tak samo i ja, powie, że głównym argumentem jest argument finansowy - dodaje, zaznaczając, że "zarobki były coraz bardziej upokarzające". Katarzyna Fligier wyjawiła, że w nowej pracy w dwa dni potrafi zarobić tyle, co "w szkole w miesiąc". Podkreśla jednak, że zarobki nie były jedynym powodem odejścia z zawodu nauczycielki. - Nikt nie dba o to, że nauczyciel się wypala, że nam też jest potrzebne wsparcie psychologiczne - przyznaje Katarzyna Fligier.