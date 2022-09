"Jestem szczęśliwa, że oni myślą, czują. Mogę spokojnie odejść, bo nas zastąpią"

TYLKO W TVN24 GO | Teoretycznie różni ich wiele - inne pokolenie, inne życiowe doświadczenia i wreszcie świat, który ich otaczał, kiedy się wychowywali, też był inny. Ale łączy ich chęć zmian i walki o lepszą przyszłość. - Dokładnie są tacy sami. Tylko oni muszą mieć tak jak my, wsparcie społeczeństwa – mówi w rozmowie z Barbarą Sobską z magazynu "Polska i Świat" Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Młodzi chcą wiedzieć, jakich błędów nie popełniać, jakich decyzji nie podejmować, ale też co zrobić, by zmienić to, co ich uwiera. Do powiedzenia mają dużo i chcą, by ich głosu wysłuchano. Coraz częściej działają w lokalnych społecznościach, wspierają samorządowe akcje, sami organizują ogólnopolskie protesty. - Młodzi bardzo potrzebują autorytetów. Oni mają swój pogląd na świat, ale bardzo chętnie czerpią z doświadczenia i wiedzy starszych – uważa Ada Guźniczak, jedna z uczestniczek Campusu Polska Przyszłości.