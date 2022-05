"Do 20 procent par ma problem z niepłodnością". Zapotrzebowanie na in vitro jest coraz większe

TYLKO W TVN24 GO | Do tej pory dzięki metodzie in vitro urodziło się na całym świecie 10 milionów dzieci. - To nie zapobiegnie kryzysowi demograficznemu, ale może kompensować pewne spadki - mówi prof. Juha Tapanainen, były przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii. O tym, dlaczego endometrioza może utrudniać zajście w ciążę, i dlaczego do zapłodnienia czasem wystarczyć może tylko jeden plemnik, fiński lekarz opowiada Annie Wilczyńskiej, reporterce magazynu "Polska i Świat".