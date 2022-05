Materiał twardszy i lżejszy od betonu. To dzieło polskiego naukowca z NASA

TYLKO W TVN24 GO | Doktor Tomasz Zajkowski jest naukowcem pracującym dla NASA. Zajmuje się biologią molekularną. Modyfikuje organizmy po to, aby pomagały w produkcji leków i materiałów wykorzystywanych w kosmosie. Z grzybni wyprodukował materiał bardziej wytrzymały od betonu, ale znacznie lżejszy. Prowadzi badania nad lekami dla astronautów, pomagającymi w walce z osteoporozą i skutkami promieniowania kosmicznego. W rozmowie z Marią Mikołajewską opowiedział o pogoni za marzeniami, realizacji celów, pierwszych sukcesach, a także przywiązaniu do miejsca, z którego pochodzi. Naukowiec nie stracił kontaktu z Polską. Organizuje spotkania online o astrobiologii i jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.