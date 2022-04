Były premier Finlandii dla TVN24: będziemy jednym z największych atutów NATO

TYLKO W TVN24 GO | Ich granica z Rosją wynosi ponad 1300 kilometrów. Są bliskim partnerem NATO. Od lat biorą udział w ćwiczeniach Sojuszu w rejonie Bałtyku i realnych działaniach wojskowych. Od lat 90. budują armię według standardów NATO. Dlaczego więc dopiero teraz Finlandia chce dołączyć do Sojuszu? Co może dać NATO, a co Sojusz jej? O tym z byłym premierem tego kraju Alexandrem Stubbem rozmawiał Dawid Rydzek z magazynu "Polska i Świat".