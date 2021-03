"Perspektywa trzeciego ogólnopolskiego lockdownu"

"Perspektywa Piaseckiego" perspektywą trzeciego ogólnopolskiego lockdownu - zauważa dziennikarz. - Tym razem taktyka działania rządu była nieco inna. Pierwszy lockdown to było dmuchanie na zimne, bo nie wiedziano, jak może wyglądać pandemia. Drugi lockdown ogłaszano w sytuacji, gdy zakażenia rosły, ale nie sięgały takich poziomów, jakie mamy dziś. Teraz grano z pandemią taktyką, którą minister zdrowia określał taktyką "dance and hammer", czyli patrzono co się dzieje, trochę poluzowywano, patrzono, jaki to będzie miało wpływ na rzeczywistość i punktowo wprowadzano lockdown - analizuje Konrad Piasecki. Dziennikarz zwraca uwagę, że teraz obostrzenia są wprowadzane "w sytuacji absolutnie alarmującej, w sytuacji, gdy front walki z pandemią jest równy drugiej fali". - Dynamika dziennych zakażeń niestety nie wróży nam dobrze. Świat nie wymyślił lepszego instrumentu do walki z pandemią niż lockdown, oczywiście z wyjątkiem szczepień. Wszystkie kraje świata, prędzej czy później, jeśli mają do czynienia z potężnymi wzrostami zakażeń, ten lockdown wprowadzały. Najwyraźniej nikt nie ma lepszego pomysłu, albo po prostu nie ma lepszego pomysłu niż lockdown - ocenia Piasecki.