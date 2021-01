Dziś w "Perspektywie Piaseckiego" przyjrzę się akcji szczepień, bo budzi ona wiele nadziei, ale budzi też mnóstwo wątpliwości, zastrzeżeń i krytyki, która momentami wydaje się krytyką przedwczesną - ocenia Konrad Piasecki w swoim autorskim komentarzu. - Trudne chwile akcji szczepionkowej są dopiero przed nami. Już za chwilę szczepienia obejmą ludzi, których dużo ciężej zorganizować, dotrzeć do nich - dodaje. Piasecki zwraca też uwagę na statystykę zgonów za 2020 rok. - Wygląda na to, że będziemy mieli najbardziej dramatyczne statystyki w całej Unii Europejskiej i to jest absolutnie fatalne świadectwo dla polskiej strategii walki z pandemią. Wszystkie opowieści o tym, jak dobrze jesteśmy przygotowani do drugiej fali, w zderzeniu z liczbą zgonów i rzeczywistością, nie mają racji bytu - ocenia.