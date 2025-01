Zełenski dla polskich mediów: Ukraina nie prowadzi negocjacji z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu czterem polskich redakcjom: TVN24, Onetowi, "Rzeczpospolitej" i "Krytyce Politycznej". Redakcje były reprezentowane przez Konrada Piaseckiego, Bartosza Węglarczyka, Michała Szułdrzyńskiego i Sławomira Sierakowskiego. Ukraiński przywódca mówił o obecnej sytuacji na froncie, odpowiadał między innymi na pytanie o to, czy wojna może skończyć się w tym roku, czy prowadzą negocjacje pokojowe z Rosją. Przyznał, że Ukraina nie prowadzi żadnych negocjacji niejawnych, bo bardzo zależy im na zaufaniu od partnerów. - My już ryzykujemy, bo w Unii Europejskiej mamy takich przyjaciół w cudzysłowie, którzy szukają możliwości znalezienia dobrych stosunków z Rosją albo balansują pomiędzy Ukrainą a Rosją – mówił Zełenski. Wspominał o Słowacji, której rząd - w ocenie ukraińskiego prezydenta - "gra w bardzo niebezpieczne gierki, i robi to, bo wojna nie przyszła do ich domu". Poruszono też kwestię ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej oraz słów kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego, który w dość stanowczy sposób powiedział, że nie widzi Ukrainy w UE i NATO, dopóki "nie zostaną załatwione nasze sprawy". Zełenski ocenił, że "mamy najmocniejsze relacje w historii", a "jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju".