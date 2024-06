Debata prezydencka w USA. Biden o "zapaści" pod rządami Trumpa, Trump o inflacji, która "zabija kraj"

Joe Biden i Donald Trump zmierzyli się w pierwszej debacie przed jesiennymi wyborami prezydenckimi. Obecny i były gospodarz Białego Domu odpowiadali na pytania dotyczące między innymi gospodarki, aborcji i spraw międzynarodowych, w tym rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Musimy spojrzeć na to, co zostało po rządach prezydenta Trumpa. Mieliśmy gospodarkę, która upadała. Źle zarządzał w czasie pandemii. Mówił jedynie, że pandemia nie jest aż tak poważna - powiedział Biden, odpowiadając na pytanie dotyczące inflacji. Trump odparł, że wprowadzone pod jego rządami ulgi podatkowe przyczyniły się do "najlepszej gospodarki w historii kraju". Dodał, że pod rządami Bidena "inflacja zabija Stany Zjednoczone". - Nie jesteśmy już szanowani jako kraj - stwierdził Trump. Następnie kandydaci byli pytani o swoje stanowiska w sprawie aborcji. - Ja jestem za wyjątkami w przypadkach gwałtu, kazirodztwa i zagrożenia życia matki - deklarował Trump. Biden opowiedział się przeciwko aborcjom w ostatnich miesiącach ciąży. - Nie jestem za późnymi aborcjami - podkreślił Biden. Kolejny temat debaty dotyczył rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zdaniem Trumpa warunki Putina dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie są nie do zaakceptowania. Zaznaczył jednocześnie, że doprowadzi do zakończenia konfliktu jeszcze przed objęciem prezydentury. Według Bidena Trump nie wie, o czym mówi. Urzędujący prezydent określił Putina jako "zbrodniarza wojennego" i stwierdził, że jeśli Rosjanom uda się zająć Ukrainę, będą chcieli dalej destabilizować Europę. - Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pomyślmy, co stanie się z Polską, z Białorusią, z państwami NATO - powiedział Biden.

W TVN24 GO dostępna jest również debata w oryginalnej wersji językowej