Juliette Touma o Strefie Gazy: zniszczenia są olbrzymie

Koniec zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, rakiety ponownie spadają na Strefę Gazy i Izrael. O sytuacji w Gazie w rozmowie z Miłką Fijałkowską mówiła w TVN24 BIS Juliette Touma (dyrektorka ds. komunikacji, agencja ONZ ds. uchodźców palestyńskich, UNRWA). - Bardzo widoczna jest olbrzymia skala zniszczenia - zaznaczyła Touma. Wspominała ona 111 kolegów, którzy stracili życie niosąc pomoc dla Palestyńczyków. - Nie są to statystyki, nie są to tylko cyfry. To prawdziwi koledzy z krwi i kości, którzy całkowicie niepotrzebnie zostali zabici w czasie tej wojny - powiedziała gościni. Jej zdaniem "zawieszenie broni było bardzo przydatne", ponieważ przyniosło wytchnienie i "trochę spokoju" dla mieszkańców oraz pozwoliło na napływ pomocy do Strefy Gazy. W rozmowie opowiadała o cierpieniu uchodźców wojennych. - Niektórzy nie mieli nawet ubrania na zmianę. Nosili to samo, co mieli na sobie 50 dni temu - mówiła. - Ludzie utracili domy, majątki, pracę - dodała. Obiecała jednak, że nadal "chcą pomagać i być tam dla i z Palestyńczykami w Strefie Gazy".