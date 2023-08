Czarzasty: nigdy z Konfederacją

Na Campus Polska Przyszłości Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty mówili o wymarzonym kraju - o prawach kobiet, świeckim państwie, katastrofie klimatycznej, problemie z mieszkaniami. - To skandal, żeby w XXI wieku brakowało półtora miliona mieszkań. 60 procent ludzi między 25 a 30. rokiem życia mieszka z rodzicami. W Dani to cztery procent, w Niemczech 18 procent – przypomniał Włodzimierz Czarzasty. Robert Biedroń zapewnił, że zawsze stoją po stronie kobiet. Wierzy w państwo dobrze zorganizowane - z dobrymi szpitalami, szkołami, drogami, samorządami. - Nikt z nas nie jest w stanie poradzić sobie w pojedynkę, jak mówi Konfederacja. Nie jesteś w stanie zostać milionerką, polityczką bez państwa. Czy zostawiamy to wszystko samopas i mówimy: niewidzialna ręka wszystko ureguluje, czy myślimy o ludziach, gdzie mają szansę robić karierę, pieniądze? Inaczej skończymy w beznadziejnym państwie – stwierdził Biedroń. - Nie będzie takiego rządu, w którym Lewica będzie razem z Konfederacją. Nie będzie takiej kasy, którą by nam zaproponowali, żebyśmy rządzili z brunatną siłą – dodał Czarzasty.