"To tsunami kłamstw jest wstrząsające". Co z mediami publicznymi?

W ostatnich latach obserwujemy zawłaszczenia mediów publicznych przez państwo. Wolność zawodu dziennikarza stała się wątpliwa, a rzetelne informacje zamieniły się w codzienną manipulację. Czy istnieje jeszcze szansa na to, aby przywrócić zaufanie do mediów publicznych? O tym dyskutowano na Campus Polska Przyszłości 2023. Justyna Dobrosz-Oracz spędziła w TVP 16 lat. - Nie ma mediów publicznych. To tsunami kłamstw jest wstrząsające. Wspominałam, że nie będzie czego zbierać. Nie spodziewałam się takiego hardkoru - przyznała. Jak mówiła, najważniejsza jest prawda, której w TVP nie ma. - Usłyszałam, że w tej chwili kompetencje mierzy się nienawiścią do Donalda Tuska. Im bardziej nienawidzisz Donalda Tuska, tym bardziej możesz zrobić karierę w TVP - dodała. - Publiczne pieniądze na coś takiego iść nie mogą - stwierdził Marek Czyż. Zdaniem Macieja Zakrockiego "wchodząc do polityki, kupuje się bilet w jedną stronę".