Tokarczuk: mamy w genach zwycięstwo

Ruszyła trzecia edycja Campusu Polska Przyszłości. - Udaje się tutaj zapraszać ludzi o bardzo różnych poglądach i nie tylko samych polityków. Tutaj możemy porozmawiać bez emocji, chowając czasem własne ego, żeby poświęcić się dyskusji nad problemami przyszłości - mówił podczas inauguracji inicjator wydarzenia Rafał Trzaskowski. Następnie na scenie pojawiła się Olga Tokarczuk. Rozmawiała z nią Jana Karpienko - tłumaczka, dziennikarka i asystentka noblistki. Dyskusja rozpoczęła się od wątku przeszłości. - Mamy w genach zwycięstwo - stwierdziła Tokarczuk, odwołując się do dziejów świata oraz wszystkich klęsk i katastrof, które przetrwała ludzkość. Dodała, że "optymizm, który możemy znaleźć w przeszłości, możemy też zastosować w myśleniu o sobie dzisiaj". Poradziła też, aby dziś swoje zainteresowania lokować w antropologii i kulturach. Jej zdaniem obecnie "naturę przedstawiamy jako stajnię Augiasza, którą trzeba uporządkować", co jest ryzykownym spojrzeniem na świat. - Traktowanie natury jako zasobu może doprowadzić do tego, że w przyszłości będziemy handlować czystym powietrzem, a woda zostanie sprywatyzowana. Słabsi nie będą mieli szans. Pierwszymi ofiarami są zwierzęta - powiedziała Tokarczuk. To fragment wystąpienia, dostępna dla mediów.

Program z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami słuchu [JM].