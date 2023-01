60 Minutes: wywiad z księciem Harrym

Podczas wywiadu z Andersonem Cooperem poruszonych zostało wiele tematów, o których Harry pisze w swojej książce autobiograficznej "Spare". Książę mówi między innymi o trudnych relacjach z bratem - księciem Williamem i rywalizacji między nimi, stosunku do ojca - króla Karola III. Dziennikarz pytał też Harry'ego o śmierć księżnej Diany - jak niespełna 12-letni chłopiec dowiedział się o śmierci matki? - Tata mnie nie przytulił. W normalnych okolicznościach nie był zbyt dobry w okazywaniu emocji. Powiedział, że wszystko będzie dobrze, ale potem przez długi czas nic nie było w porządku - wyznał. Mówił też, jak próbował sobie radzić ze stratą przez kolejne lata. - Chciałem stłumić uczucie albo chciałem odwrócić uwagę od tego, co myślałem. Miałem taki ciężar na piersi, który czułem przez tyle lat, że nigdy nie byłem w stanie płakać. W związku z tym ciągle próbowałem znaleźć sposób na płacz, ale nawet siedząc na sofie i przeglądając wspomnienia z mamą, to się nie udawało - mówił Harry. Nie zabrakło również kwestii stosunku rodziny królewskiej do Meghan Markle i szczegółów ostrej kłótni z księciem Williamem, w której następca tronu miał powalić brata na podłogę. Poruszono też temat służby w armii brytyjskiej i pobytu w Afganistanie.