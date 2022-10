"Mam 12-lat, jestem magistrem fizyki kwantowej i mój cel to osiągnąć nieśmiertelność"

Dwunastoletni Laurent Simons z Ostendy w północnej Belgii uzyskał tytuł magistra fizyki kwantowej. Ukończenie studiów magisterskich zajęło chłopcu zaledwie pół roku. Jego praca magisterska dotyczyła analogowego promieniowania Hawkinga w kondensatach Bosego-Einsteina. - Studia zacząłem na początku roku akademickiego, czyli w październiku zeszłego roku. W pierwszym semestrze zdałem wszystkie egzaminy, które są na magisterce. Tak, zrobiłem to wszystko w 6 miesięcy, także różne kursy i mój staż naukowy, ale musiałem czekać kolejne 6 miesięcy, żeby obronić pracę magisterską - mówił Laurent w rozmowie z Hubertem Kijkiem. Dwunastolatek przyznał, że poszedł do szkoły podstawowej w wieku 4 lat, a pierwszy rok nauki zdał tak samo, jak jego rówieśnicy. - Potem zauważyłem, że z łatwością zdawałem egzaminy i bardzo szybko czytałem książki. Wtedy przeszedłem na indywidualny tok nauczania i zacząłem szybciej przyswajać, w porównaniu do moich rówieśników, podstawę programową. W wieku 6 lat zakończyłem naukę w podstawówce i poszedłem do liceum. Po półtora roku, czyli gdy miałem 8 lat, ukończyłem szkołę średnią. Chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, żeby nikt nie był zaskoczony, nie pominąłem żadnego przedmiotu czy egzaminu. To nie była droga na skróty - wyjaśnił. Celem chłopca jest uczynienie ludzi nieśmiertelnymi, ponieważ jego dziadkowie cierpią na choroby serca i chciałby im pomóc. - Jestem przekonany, że w pewnym stopniu jesteśmy w stanie osiągnąć nieśmiertelność. Wyobrażam sobie ten problem jako rozrzucone puzzle. Każda część tej układanki jest inna, trzeba je odpowiednio dopasować. Fizyka, chemia, biologia czy matematyka – chcę poznać te nauki, żeby je połączyć i stworzyć nowe idee. Zacząłem od fizyki, ale przede mną jeszcze sporo pracy - powiedział. Pytany o to, jak reaguje na ogromne zainteresowanie mediów, odpowiedział, że nie przeszkadza mu to i fajnie, że ma możliwość udzielania wywiadów dziennikarzom na całym świecie i bycia na pierwszych stronach gazet.