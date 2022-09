"Największa rakieta w historii człowieka gotowa jest do wystrzelenia"

Księżycowa misja NASA może się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Misja Artemis rozpocznie się 23 lub 27 września. Będzie to trzecia próba kosmicznego startu. - Inwestycje w branżę kosmiczną to inwestycje w nowoczesne społeczeństwo i nowoczesną gospodarkę - powiedział w rozmowie z Jankiem Niedziałkiem główny ekonomista NASA. Aleksander Macdonald opowiedział naszemu dziennikarzowi o opóźnieniach w programie Artemis, górnictwie kosmicznym, roli miliarderów w podbijaniu orbity, a także podzielił się refleksją na temat tego, jak to jest być głównym ekonomistą NASA.