Rosyjski żołnierz: dostaliśmy rozkaz "naprzód", ale nie wiedzieliśmy dokąd

Paweł Fiłatjew to były żołnierz 56. rosyjskiego pułku powietrzno-desantowego, który postanowił uciec na Zachód. Wciąż się przemieszcza, by uniknąć wytropienia przez rosyjskie służby. Żołnierz mówił Hubertowi Kijkowi o służbie w rosyjskiej armii, kiedy to dołączył do wojska w sierpniu ubiegłego roku i kiedy brał udział w ataku na Ukrainę. – Trzy dni przed początkiem wojny z 18 na 19 lutego rozpoczęły się u nas manewry na granicy Ukrainy. Rozmawialiśmy wtedy między sobą o tym, że te działania są tylko ćwiczeniami i że chodzi o gest straszenia podczas negocjacji. Jednak 23 lutego byliśmy już na samej granicy między Krymem a Ukrainą. 24 lutego między 3 a 4 nad ranem rozpoczął się ostrzał z systemów artylerii rakietowej i dostaliśmy rozkaz "naprzód", ale nie wiedzieliśmy dokąd – mówił. Rozmówca Kijka ocenił, że duch bojowy rosyjskich żołnierzy na początku był bardzo wysoki, ponieważ w społeczeństwie rosyjskim bardzo lubi się temat wojenny. Odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z Buczy i Mariupola powiedział, że jest mu bardzo ciężko uwierzyć, że wojska powietrznodesantowe mogły dokonać ludobójstwa. – Ale rozumiem, że jeżeli jest tak wiele dowodów i świadectw, to coś takiego miało miejsce – dodał.