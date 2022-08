"Jesteśmy gotowi na ten konflikt". Tajwańska dziennikarka o sytuacji na wyspie

Jeśli będzie taka potrzeba, to jesteśmy na ten konflikt przygotowani - podkreśla Ting Ting Liu, dziennikarka tajwańskiej telewizji TVBS, z którą porozmawiał reporter TVN24 BIS Hubert Kijek. Niedawna wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wywołała kryzys dyplomatyczny na linii Pekin-Waszyngton. Dla Chin to była "prowokacja" i "igranie z ogniem", z kolei Stany Zjednoczone powtarzają, że "determinacja, by chronić demokrację, na Tajwanie pozostaje nienaruszona". W tym samym czasie Chiny rozpoczęły manewry wojskowe wokół wyspy, ale zdaniem dziennikarki tajwańskiej telewizji - mieszkańcy są zjednoczeni i odporni na tego typu pohukiwania ze strony Państwa Środka.