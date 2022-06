W Ukrainie toczą się zacięte walki o Siewierodonieck. Ukraińscy żołnierze urządzili tam zasadzkę na rosyjskich żołnierzy. Hubert Kijek rozmawiał z Petro Kuzikiem, dowódcą Batalionu "Swoboda", który jest jedną z formacji broniących miasta.

- Rosyjska taktyka zmienia się z biegiem czasu. Na początku wojny nie zachowywali się jak profesjonalni żołnierze. To byli głupcy w mundurach, którzy myśleli, że wystraszą Ukraińców i bez problemów zajmą cały kraj. Teraz Moskwa zmieniła taktykę, wyciągnęli wnioski i ruszyli do ataku w stylu sowieckim. Robią to samo, co w Aleppo. Niszczą wszystko na swojej drodze - relacjonuje Kuzik. Jak dodaje, Rosja ma przewagę w artylerii, piechocie i w czołgach. - Walczymy w zwarciu, więc Rosjanie nie mogą użyć artylerii. W tym momencie niektóre budynki są zajęte zarówno przez Ukraińców jak i Rosjan. Niedługo zobaczycie efekty naszej taktyki, bo Rosjanie nie patrzą, czy w danym miejscu są ich ludzie. Oni i tak ostrzeliwują tę pozycję - mówi żołnierz. Stwierdza, że "rosyjscy żołnierze są zszokowani swoimi własnymi działaniami", a pytany o morale Ukraińców mówi wprost, że jedyną rzeczą, jakiej im nie brakuje, to motywacji do walki. Przyznał jednak, że niektórym jest ciężko. - W Ukrainie mieszka wielu programistów, tłumaczy czy nauczycieli, którzy starali się żyć normalnie. Gdy dotarli na front, to nie spodziewali się takiego okrucieństwa. Nie wiedzieli, że będą walczyć z barbarzyńcami - mówi Kuzik.

- Na koniec chcę szczerze wyrazić podziękowanie narodowi polskiemu za niesamowite wsparcie, dlatego że my teraz stajemy się świadkami politycznych gier w Europie. Politycy, którzy grają w tę grę obiecują wsparcie, a tak naprawdę są zakładnikami brudnych krwawych rosyjskich pieniędzy. Moim zdaniem wielu europejskich liderów jest w to zamieszanych. A w tym trudnym czasie Polska nam pokazała, że jest najprzyjaźniejszym i najbardziej uczciwym krajem Europy. I w tym trudnym czasie zachowaliście się jak prawdziwi rycerze - kończy wojskowy.