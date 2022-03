Specjalny wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla TVN24

Wszystkie znaki i informacje wskazują na to, że nawet, gdyby Rosja chciała, nie ma dzisiaj najprawdopodobniej zaplecza militarnego, żeby była w stanie dokonać inwazji na żadne poważne państwo - powiedział w specjalnym wywiadzie dla TVN24 prezydent Andrzej Duda. Odnosząc się do wizyty prezydenta USA w Polsce, stwierdził, że jego obecność w naszym kraju idzie na cały świat, co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania międzynarodowej polityki. - To była jedna z najważniejszych wizyt i dla nas kluczowych - powiedział. Zwrócił uwagę, że "prezydent USA odwiedza nas w sytuacji, w sensie międzynarodowym, ale także regionalnym, bardzo trudnej, bo wojna jest za naszą granicą". - Z mojego punktu widzenia to ma fundamentalne znaczenie, bo jesteśmy członkiem NATO, a prezydent USA, najpotężniejszego mocarstwa na świecie, wychodzi i mówi: artykuł 5 obowiązuje. Co to oznacza? My bierzemy na siebie także odpowiedzialność za wasze bezpieczeństwo. I to jest dla mnie ważne. To znaczy, że gdyby tak się stało, że dziś mój kraj zostanie zaatakowany i my staniemy do walki, to możemy liczyć na to, że będą nas wspierały oddziały armii amerykańskiej, najpotężniejszej armii na świecie - mówił Duda.

Pytany o pomoc dla Ukrainy prezydent Andrzej Duda przyznał, że "jest zwolennikiem rozsądnych pomysłów, które są w stanie zapobiec przelewowi krwi w Ukrainie". - Świadczona pomoc musi być sojusznicza, czyli zaakceptowana przez NATO - wyjaśnił. - Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, ale suwerenna Ukraina jest w naszym interesie – dodał prezydent Duda.