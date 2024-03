Cancel culture, czyli internetowe wykluczenie

Jedno źle powiedziane zdanie. I już. Jesteś scancelowany. Cancel culture, po polsku to kultura anulowania. Dla wielu to synonim upadku debaty, zagrożenie dla demokracji, koniec wolności słowa i swobodnej dyskusji. Dla innych - skuteczna forma społecznego protestu ujawniająca osoby, które dopuściły się przestępstwa czy nadużyły swojej pozycji do wyrażania nienawistnych poglądów. Ale czym tak naprawdę jest kultura unieważniania? Skąd się wzięła i jak dokładnie działa? Odpowiedzi na te pytania udzielają: autorka książek o popkulturze i blogerka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, filozof Tomasz Stawiszyński i medioznawczyni dr Małgorzata Bulaszewska z Uniwersytetu SWPS. Reportaż Antoniny Długosińskiej.