"Absolutnie wtopiłam się w projekt o nazwie TVN24". Tak zaczynaliśmy

Każdy chciał mieć Nokię 3310, hitem był utwór "Malcziki" Kazika i Yugoton, w kinach oglądano "Dziennik Bridget Jones" i "Shreka", a gwiazdy zakładały kreacje z błyszczących tkanin. W 2001 roku ruszyła stacja TVN24. Dla dziennikarzy była to lekcja za lekcją, a czasu do nauki mieli niewiele. 33 dni po starcie stacji TVN24, 11 września, doszło do ataków terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. W specjalnym programie "Nasze 20-lecie" Anna Jędrzejowska i Tomasz Sianecki pokazują, jak przez 20 lat zmieniała się Polska, świat i ekipa TVN24. W pierwszym odcinku swoimi wspomnieniami podzielili się reporter "Faktów" TVN Maciej Knapik, Monika Olejnik, Anita Werner oraz Krzysztof Spiechowicz z "Uwaga!" TVN. Specjalnie dla Was do programu zaprosiliśmy mistrza rysunku, Henryka Sawkę, i człowieka od zadań specjalnych, komika Michała Kempę. Nie zabrakło fantastycznych i bardzo często wzruszających nagrań archiwalnych, a także dziennikarskich wpadek. Zobaczcie, jaki był 2001 rok.