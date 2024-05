Magnus von Horn: kobiety w Polsce są w najgorszym możliwym miejscu

"Dziewczyna z igłą" w reżyserii urodzonego w Szwecji, a mieszkającego w Polsce Magnusa von Horna miała premierę w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. W rozmowie z Moniką Olejnik reżyser przyznał, że od wielu lat było to dla niego marzeniem. - W Wielkanoc byłem na Sycylii w małym hotelu z rodzicami, gdzie dostałem maila z zaproszeniem. Nie sądziłem, że to jest spam, ale później pojawiła się paranoja, czy to jest naprawdę - mówił. Podkreślił, że przy tworzeniu dzieła najważniejsza jest dla niego ekipa. - Wtedy lepiej się reżyseruje, robi film. Jestem bardzo cierpliwym reżyserem. Najważniejszym momentem dla mnie jest przygotowanie, musimy być bardzo efektywni na planie. Rzadko kiedy plan jest miejscem kreatywnym, tam wykonujemy to, co zaplanowaliśmy - dodał. W programie "Monika Olejnik. Otwarcie" von Horn wyznał, że łódzka szkoła filmowa jest ważnym dla niego miejscem, w której bardzo dużo się nauczył, choć początki w Łodzi nie były dla niego łatwe. Rozmówca Moniki Olejnik nawiązał także do bieżącej sytuacji w Polsce. - Mieszkam tutaj, widzę, jak władza odbiera prawo wyboru kobietom. Ta walka ma wielki wpływ na to, co czuję i jak żyję. To niesamowite, że po 2020 roku sytuacja stała się jeszcze gorsza. Wcześniej były jakieś możliwości, ale dzisiaj są w najgorszym możliwym miejscu. Władza się zmieniła, ale prawa kobiet są takie same - ocenił.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik rekomendowała książkę Susan Sontag "W Ameryce", natomiast Magnus von Horn "Jogę" autorstwa Emmanuela Carrère.

