L.U.C.: miałem kilka takich momentów, gdzie doprowadziłem się na skraj

15 lat tworzyłem muzykę około hip-hopową, ona oczywiście zawsze była w romansie z muzyką rozrywkową, jazzem - mówił w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO Łukasz L.U.C. Rostkowski, producent muzyczny, raper, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Jak wskazał, to jest coś, co go wyróżnia i chciałby to rozwijać - "miłość do łączenia światów, gatunków i środowisk". Raper przypomniał, że urodził się w Zielonej Górze, która jest dla niego cudownym i pięknym miastem, ale zaznaczył, że "nie łatwo było się tam przebić kulturowo". - Nigdy zbytnio w siebie nie wierzyłem, ogromne ilości kompleksów, niewiary w siebie, o czym pisałem płyty, żeby ludzi motywować - wyznał. Rostkowski opowiedział także o swojej rodzinie, w której "raczej było rozczarowanie, że nie przejmuje świetnie prosperującej firmy prawniczej". Gdy otrzymał Paszport "Polityki" za płytę 9/89 jego ojciec powiedział: "nadal nie rozumiem, co robisz, ale jak 'Polityka' mówi, że to jest ok, to im ufam". - Teraz rodzice są bardzo dumni, są na koncertach - mówił. Rostkowski przyznał, że "ma pewien rodzaj ADHD połączony z miłością". - Jestem chodzącą miłością, bo ciągle zakochuję się pewnych rzeczach, elementach - kontynuował. Zwrócił jednak uwagę, że "to ADHD jest wspaniałe, ale jest też bardzo rujnujące" i miał kilka momentów, w których doprowadził się na skraj.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła książkę Colsona Whiteheada "Rytm Harlemu", a także płytę "Classic Duets" Luciano Pavarottiego. Łukasz L.U.C. Rostkowski zarekomendował zaś książkę Davida Hawkinsa "Techniki Uwalniania" oraz "Esencjalistę" Grega McKreowna.

