Andrzej Seweryn: byłem otoczony zdrajcami, w śledztwie też zostałem zdradzony

Gdyby nie to, to moje życie byłoby zupełnie inne. Mniej ciekawe - mówił Andrzej Seweryn (aktor, reżyser, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie) w rozmowie z Moniką Olejnik, wspominając, jak w 1980 roku wyjechał do Francji, gdzie zagrał rolę u Andrzeja Wajdy w spektaklu "Oni" Witkacego. - Andrzej miał niezwykły talent, otaczał się wspaniałymi ludźmi - opowiadał aktor. Jego zdaniem Wajda umiał doskonale obsadzać aktorów. Odnosząc się do roli w "Ziemi Obiecanej", Seweryn stwierdził, iż było to niezwykłe przeżycie, z którego wagi nie zdawał sobie sprawy. Wspomnieniami wrócił także do pobytu w więzieniu od listopada 1968 roku, które było dla niego "doświadczeniem kłamstwa i zdrady". Aktor został aresztowany za produkcję i kolportaż ulotek skierowanych przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. - Na spacerniak wychodziłem, nikt mi nie przeszkadzał, natomiast byłem otoczony zdrajcami i w śledztwie też zostałem zdradzony - mówił Seweryn. W rozmowie z Moniką Olejnik przyznał również, że jest wierzący, ale z Kościołem ma problem.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik przedstawiła powieść "Moulin Rouge" Pierre’a La Mure, a Andrzej Seweryn dzieła Williama Shakespeare'a - "Makbet" w tłumaczeniu Piotra Kamińskiego oraz Sonety w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Natomiast w #TalentAktywność to #przyszłość gościem był Jakub Rużyłło, scenarzysta serialu "1670".