Edyta Bartosiewicz: tyle utworów napisałam o miłości, a sama o niej tak mało wiem

Edyta Bartosiewicz na wiele lat zniknęła z przestrzeni publicznej. W rozmowie z Moniką Olejnik, przyznaje, że jej droga muzyczna ze względu na problemy z głosem dziwnie skręciła w stronę niezrozumiałą dla wszystkich. Utwór "Odważny Całkiem Nowy Świat" z 2020 roku, dla artystki był "mocnym pchnięciem w pewnym kierunku", w którym miała potrzebę zamanifestowania tego, że jest. Bartosiewicz wszystkie swoje utwory traktuje bardzo osobiście. - To ciekawe, że tyle utworów napisałam o miłości, a sama o tej miłości tak mało wiem. Staram się czegoś więcej o niej dowiedzieć. Teraz jest 30-lecie "Snu", pamiętam frazę, że "budzi mnie krzyk - czy wciąż się śni". Mam wrażenie, że osuwałam się w sen - dodaje. Nawiązując do piosenki "Moja i twoja nadzieja", w której artyści zjednoczyli się i namawiali, by wspólnymi siłami nieść pomoc ofiarom powodzi z 1997 roku, wskazuje, że w latach 90. wszyscy mieli wrażenie, że budują coś wielkiego, a sama traktuje to, jak "coś pięknego i czystego". Jak myśli o sobie z tamtych lat, o wyjeździe do Londynu, to dostrzega, że nie była świadoma wielu zagrożeń. - Teraz jak pomyślę o tym wyjeździe, to myślę, że byłam szalona, choć byłam szalona przez całe życie. Świadomość zyskałam dopiero w ostatnim czasie. Nawiązałam ze sobą kontakt, bo ja tego kontaktu ze sobą od dziecka nie miałam i to był mój problem. Ja nie byłam ukorzeniona. Musiałam zbudować się od początku, ale żeby zbudować się od początku, musiałam się zdezintegrować totalnie - wyznaje i zaznacza, że to utrata głosu była bodźcem do zmiany. W programie "Monika Olejnik. Otwarcie" wspomniała także o wychowywaniu w pojedynkę swojego syna.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik przedstawiła powieści Edwarda Jerzego Stachury. Edyta Bartosiewicz poleciła zaś książkę "Trudna sztuka latania" Martyny Jakubowicz. Natomiast w #TalentAktywność to #przyszłość gościem był Patryk Różycki, malarz i artysta wizualny. Był nominowany do nagrody Paszporty "Polityki" w kategorii sztuki wizualne.