Joanna Kulig: To mi się przydarzyło. Nigdy o tym nie marzyłam

Aktorstwo nigdy nie było moim marzeniem, a stało się drogą zawodową - mówiła aktorka Joanna Kulig w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO. Przyznała, że bardzo mocno wchodzi w swoje role. - Ja chyba nie do końca gram, tylko przeżywam. Tak głęboko wchodzę w tematy filmowe, że na jakiś czas to staje się pewną częścią rzeczywistości - stwierdziła Kulig. W rozmowie z Moniką Olejnik wspominała swoją współpracę z Pawłem Pawlikowskim i Małgorzatą Szumowską, a także opowiedziała o tym, jak znalazła się w prestiżowym gronie Amerykańskiej Akademii Filmowej, która przyznaje Oscary. - Jak jest się w jury, ma się taką uprzywilejowaną sytuację, w której się decyduje, ale podczas samego głosowania jest stres, nie wiadomo co zrobić - wyznała aktorka. Mówiła też o reakcjach na film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego w jej rodzinnym miasteczku. - Mojej mamie ten film się podobał, ale dostała dużo trudnych telefonów - powiedziała Kulig. Mówiła też o tym, jak ze swoim mężem reżyserem Maciejem Bochniakiem znajdują balans między życiem zawodowym a rodzinnym. - Dużo pracy wkładamy w to, żeby ten balans zachowywać, ale jak się to udaje, to jest to takie prawdziwe szczęście - stwierdziła Kulig.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik przedstawiła powieść "Elizabeth Costello" Johna Maxwella Coetzeego. Joanna Kulig polecił zaś książkę "Neuroróżnorodne" Jenara Nerenberga. Natomiast w #TalentAktywność to #przyszłość gościnią była Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka książki "Chłopki. Opowieść o naszych babkach".