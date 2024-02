Więckiewicz: jestem człowiekiem, który potrzebuje atencji

Jak miałem siedem, osiem lat, ciocia zapytała, kim chciałbym być. Odpowiedziałem, że księdzem, bo ksiądz nic nie robi i ma pieniądze - mówił w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" aktor Robert Więckiewicz. Jak uznał, "pierwsza główna rola pojawiła się późno, bo 35, 36, 37 lat to późno". - Machulski dał mi możliwość, żeby się sprawdzić. To spowodowało, że ja uwierzyłem, że daję radę w głównej roli, i ktoś inny zobaczył, że ten chłopak potrafi - powiedział. Więckiewicz przyznał, że nie lubi motywowania negatywnego. Woli, gdy się go chwali. - Jestem człowiekiem, który potrzebuje atencji - dodał. Robert Więckiewicz wyznał, że dzięki Wojciechowi Smarzowskiemu przesunął swoje limity i granice. - Film "Pod mocnym aniołem" sporo mnie kosztował. Wymagał wysiłku - opowiadał. Więckiewicz zaznaczył, że często odmawia grania w produkcjach, bo - jego zdaniem - "naprawdę bardzo dobrych scenariuszy jest bardzo mało".

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła "Mój rok relaksu i odpoczynku" Ottessy Moshfegh. Robert Więckiewicz zarekomendował książkę Johna Williamsa "Stoner".

Bohaterem felietonu #TalentAktywność to #przyszłość była reżyserka i scenarzystka Kamila Tarabura.