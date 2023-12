Daria Zawiałow: Jestem dziewczyną z dwiema tożsamościami. Każda jest prawdziwa

Dziewczyna POP to dwie tożsamości i żadna nie jest maską. Każda jest prawdziwa - mówiła Daria Zawiałow w programie "Monika Olejnik. Otwarcie". Piosenkarka zdradziła, że w życiu prywatnym jest introwertyczną "zwykłą, szarą dziewczyną". Zaznaczyła jednak, że jest zupełnie inną osobą, gdy chodzi o jej karierę. - Ta druga tożsamość to zodiakalna lwica, pracoholiczka, perfekcjonistka - powiedziała artystka. - Jakoś muszę godzić te dwie Darie ze sobą - dodała. Odnosząc się do swojej twórczości przyznała, że działa bezkompromisowo. - To jest moja płyta, mówcie co chcecie - mówiła o swoim podejściu. W rozmowie z Moniką Olejnik tłumaczyła, że każda jej kolejna płyta to "inne miejsce na świecie", od Japonii, przez Helsinki po USA. - Trochę się już utarło, że każda moja płyta to inne miejsce na mapie świata - przyznała wokalistka. Opowiadała, że "Nowy Jork to niesamowicie inspirujące miasto". Zawiałow mówiła też o swoich upodobaniach muzycznych. Wspomniała o zamiłowaniu do jazzu i wygranej "rockowej duszy". - Lubię takie tłuste, rockandrollowe, ciężkie, brudne brzmienie - dodała.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła autobiografię Woody'ego Allena "A propos niczego". Daria Zawiałow rekomendowała lekturę książki "Nowy Jork. Od Mannahattu do Ground Zero" Magdaleny Rittenhouse.

Bohaterem felietonu #TalentAktywność to #przyszłość był wybitny operator amerykański Erik Messerschmidt. To autor zdjęć do filmu "Ferrari" Michaela Manna oraz zdobywca Oscara za zdjęcia do filmu Davida Finchera "Mank".