Kasia Smutniak: aktorstwo przeszkadza mi w robieniu tego, co tak naprawdę mi się podoba

Jak się nie ma wyboru, to się żyje - wspomina Kasia Smutniak w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO. Podkreśliła, że jako ludzie potrafimy przeżyć naprawdę dużo. - Miałam wtedy córkę, ja miałam po co żyć - mówiła aktorka o trudnym czasie po śmierci męża. - Człowiek uczy się jak z tym żyć, jak pływać w g****e, jak nie ma wyjścia - dodała. W rozmowie z Moniką Olejnik opowiadała o grze w filmie "Oni" o Silvio Berlusconim, a także między innymi pracy nad własnym filmem dokumentalnym "Mur", który opowiada o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Chodziło mi o to, żeby opowiedzieć historię o osobach, z którymi jako odbiorcy będziemy w stanie się emocjonalnie związać - opowiadała. Smutniak stwierdziła, że aktorstwo przeszkadza jej w robieniu tego, co tak naprawdę jej się podoba.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik przedstawiła książkę "Wojna 2022. Dzienniki, eseje, wiersze", czyli poezję najwybitniejszych ukraińskich twórców. Kasia Smutniak poleciła "Naturalną niższość kobiet. 5000 lat nienawiści do kobiet" Tamy Starr.

Bohaterem felietonu #TalentAktywność to #przyszłość był Rodrigo Prieto, wybitny operator filmowy, który pracował przy filmach takich jak "Czas krwawego księżyca", "Barbie", "Irlandczyk", "Wilk z Wall Street", czy "Operacja Argo".