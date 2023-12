Błaszczykowski: Czułem, że cały świat jest przeciwko mnie. Piłka uratowała mi życie

Do końca życia nie będę w stanie tego wypełnić. Ta pustka [po mamie – przyp. red.] już zostanie - wyznał Jakub Błaszczykowski w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO. Gdy miał 11 lat, jego ojciec zamordował matkę. Chciałby teraz móc podzielić się z nią sukcesami. - Żeby z uśmiechem spojrzała na to wszystko, że warto było wierzyć, że będę grać w piłkę - powiedział Błaszczykowski. Nie wie, skąd znalazł w sobie "tyle siły, żeby to wszystko przeżyć". Wyznał, że po tragedii rówieśnicy oceniały go przez pryzmat jego rodzinnej tragedii. - Słyszałem najgorsze rzeczy. Czułem się niesprawiedliwie oceniany. Czułem, że cały świat jest przeciwko mnie. Czemu mam odpowiadać za coś, czego nie zrobiłem? - wspominał Błaszczykowski. Terapią stała się gra w piłkę. - Piłka uratowała mi życie - podkreślił były kapitan reprezentacji Polski. Początki gry w Borussii Dortmund nie były dla niego łatwe. - O nas, Polakach, mówiło się średnio – powiedział Błaszczykowski. Dodał, że gdy opuszczał klub, już "czuć było szacunek", bo niemieccy kibice przekonali się do polskich piłkarzy. W rozmowie z Moniką Olejnik mówił, że trener Jurgen Klopp był dla niego nie tylko trenerem, lecz również ojcem. - Wychował i ukształtował mnie jako człowieka w tym dorosłym życiu - powiedział Błaszczykowski.



W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik i Jakub Błaszczykowski polecili lekturę "Futbolu" Tomasza Wołka.



Bohaterką felietonu #TalentAktywność to #przyszłość była Anna Kruza, artystka, która przygotowywała obrazy do filmów "Twój Vincent" i "Chłopi".