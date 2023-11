Smolik: samemu trudno siebie zaskoczyć

W piątek wyrzucono mnie ze studiów, a w niedzielę dzwoni telefon i słyszę: dzień dobry, mówi Monika Gawlińska, szukamy klawiszowców - tak Andrzej Smolik wspomina początek kariery muzycznej. Wówczas dołączył do zespołu Wilki. W rozmowie z Moniką Olejnik wspominał, że miał zostać marynarzem i nikt w jego rodzinie nie wyobrażał sobie, że "może być w niej muzyk", choć już w dzieciństwie okazało się, jak dobry ma słuch muzyczny. - Bardzo ławo mi przychodziło uczenie się melodii. W podstawówce oszukiwałem nauczycieli, bo nie chciało mi się uczyć nut i grałem te wszystkie melodyjki ze słuchu - przyznał w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO. Smolik wyznał, że nie lubi grać z samym sobą, bo "samemu trudno siebie zaskoczyć, ponieść emocjonalnie". - Kiedy jest duet, jakieś gremium, to dużo lepiej się pracuje - stwierdził muzyk. Proces tworzenia piosenki, jego zdaniem, "wymaga przez chwilę ogromnej bliskości". Wspomniał, że kiedyś współpraca międzypokoleniowa u muzyków była postrzegana jako obciach. Natomiast obecnie młodzi i starsi grają razem. - Był taki rok, kiedy pomiędzy najmłodszym członkiem zespołu a najstarszym było 30 lat różnicy - wspominał Smolik jeden z duetów Męskiego Grania.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik przedstawiła biografię o polskiej rzeźbiarce. "Abakanowicz. Trauma i sława" została napisana przez Pawła Kowala. Andrzej Smolik zaproponował "Wilka stepowego" Hermanna Hessego.

Bohaterką felietonu #TalentAktywność to #przyszłość była "kobieta-pająk" Aleksandra Mirosław, dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas.