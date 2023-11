Mecwaldowski: Nie używam internetu, nie czytam gazet, nie mam telewizora, nie słucham radia. Jestem analogowym człowiekiem

Od dziecka wiedziałem, że będę aktorem, gdzieś czułem to podskórnie. Powiedziałem to mamie, oglądając Kobuszewskiego i Kobielę albo de Funesa. Mama zapytała mnie: "Wojtuś, kim ty w życiu będziesz?", a ja się odwróciłem i powiedziałem, że będę aktorem komediowym - mówił Wojciech Mecwaldowski w rozmowie z Moniką Olejnik. Aktor wyznał, że "był dzieckiem autystycznym". - Przez pierwsze 3-4 lata życia nie mówiłem - wyjaśnił Mecwaldowski. Wspominał także niełatwe początki swojej kariery. - Jak zdawałem do szkoły teatralnej, powiedzieli mi, że nigdy nie będę aktorem - wyznał Mecwaldowski. Zaznaczył jednak, że aktorstwo nie jest dla niego najważniejsze. - W szkole mówili, że choćbym miał umierać, to mam stać na scenie. Teraz bym ich wyśmiał. Gdyby moja bliska osoba potrzebowała mnie, byłaby w jakimś stanie krytycznym, nie grałbym spektaklu. Gdzieś mam ten spektakl, ważniejsze jest moje życie prywatne. Nie potrafię pojąć tego, że ktoś stawia tę sztukę ponad czyjeś zdrowie albo relację - stwierdził Mecwaldowski. Przyznał, że przez prawie 21 lat pracował non stop. - Przyszedł taki moment, że więcej wiedziałem o moich bohaterach niż o sobie. Budziłem się rano i nie wiedziałem do końca, kim ten Wojtek Mecwaldowski jest - dodał. Mówił też o fotografii, która jest jego pasją - Dla mnie fotografia jest pasją, a moim talentem jest aktorstwo. Przychodzi wiek, kiedy musisz sobie odpowiedzieć, co jest twoją pasją, a co jest twoim talentem, żeby się nie oszukiwać - powiedział Mecwaldowski.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik przedstawiła wybór wierszy Emily Dickinson. Wojciech Mecwaldowski polecił zaś zbiór opowiadań włoskiego pisarza Dina Buzzatiego "Polowanie na smoka z falkonetem".

Bohaterem felietonu #TalentAktywność #przyszłość był Ksawery Masiuk - pływak, brązowy medalista mistrzostw świata seniorów, mistrz świata juniorów i mistrz Europy juniorów oraz rekordzista Polski.