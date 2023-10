Grzegorz Piątek o mieszkalnictwie: osiedla powstają bez planu, bez zieleni

To duży dramat polskiej architektury, że powstaje rekordowo dużo mieszkań, ale jakość tych mieszkań bardzo spada, spada jakość otoczenia. Osiedla powstają bez planu, bez zieleni - mówił w programie "Monika Olejnik Otwarcie" pisarz i architekt Grzegorz Piątek, autor m.in. książek "Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949" oraz "Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920–1939". Problemy mieszkalnictwa w Polsce, jak wskazał Grzegorz Piątek, panowały już w czasach przedwojennych, gdzie "ludzie mieszkali w strasznych warunkach, był ogromny kłopot z ciasnotą i z bezdomnymi". W rozmowie gość Moniki Olejnik przyznał również, że "spełniło się jego marzenie o wygranej opozycji demokratycznej" w ostatnich wyborach parlamentarnych. - Jestem tak spełniony, że trudno mi powiedzieć, o czym marzę. Mam wspaniały związek z moim chłopakiem, robię to, co lubię, żyję z tego. Mam fajną rodzinę, nie wiem, czego chciałbym chcieć - powiedział Monice Olejnik. - My LGBTy zawsze byliśmy i to nie jest tak, że to są jakieś nowe wymysły czy nowinki z Zachodu, czy coś, co można powstrzymać, jakimiś zakazami - podkreślił. W rozmowie zaznaczył również fakt, że "społeczeństwo jest sumą mniejszości, a wszyscy jesteśmy trochę inni". - Trzeba kształtować świat, tak żebyśmy wszyscy czuli się swobodnie i żeby dla każdego było miejsce - dodał.



W części #MonikaKsiążkiMuzyka przedstawiamy książkę "Hotel Ritz. Życie, śmierć i zdrada w Paryżu" autorstwa Tilar J. Mazzeo. Akcja powieści rozgrywa się w czasie II wojny światowej, gdzie Hotel Ritz został podzielony na dwie części. W jednej mieszkali Niemcy, a w drugiej paryżanie i Francuzi m.in. Hemingway, Coco Channel. Grzegorz Piątek przyszedł do studia z książką "Lubiewo" Michała Witkowskiego.



Bohaterką felietonu #TalentAktywność to #przyszłość jest Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, współautorka scenariusza do "Zielonej Granicy".