Mery Spolsky: w tych wyborach podejmujemy decyzję, co się stanie z naszym ciałem

Wiele kobiet jest w nieszczęśliwych związkach albo podejmuje wybory niezgodne z ich odczuciem, właśnie po to, żeby sprostać oczekiwaniom społecznym. Może w tych wyborach też boją się podjąć decyzję, wolą być neutralne, czego nie popieram. Uważam, że dziewczyny, kobiety powinny iść tłumnie na te wybory - mówi w programie "Monika Olejnik Otwarcie" piosenkarka Mery Spolsky. - Jest takie przeświadczenie, ja się z tym spotykam, czuję to, że bliżej trzydziestki wypada mieć stabilizację, może rodzinę, męża. Czy to jest coś w czym ja chcę żyć, czy to jest wybór, który chcę podjąć? Nie. Czy to znaczy, że coś jest ze mną nie tak? Nie - ocenia artystka. Namawia też do udziału w marszach i protestach – wszystkich, niezależnie od płci. - Są mężczyźni, którzy są feministami. Na Strajku Kobiet to było widać i to mnie wzruszyło, ilu mężczyzn poszło na te marsze - wspominała gościni Moniki Olejnik.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka przedstawiamy książkę "Zmagania i metamorfozy kobiet" Edouarda Louisa. To opowieść o matce autora, która pochodziła z bardzo biednej rodziny, żyła w przemocowych związkach i dopiero mając 45 lat odważyła się odmienić swój los i stworzyć siebie na nowo. Mery Spolsky przyszła do studia z książką "Sztuka obsługi waginy" Andrzeja Gryżewskiego i Jagny Kaczanowskiej.

Bohaterem felietonu #TalentAktywność to #przyszłość jest Kajetan Wolas. To młody muzyk, który dużo śpiewa o zdrowiu psychicznym młodego pokolenia.