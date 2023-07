Treliński: czasami ignorancja potrafi być siłą, a czasem potworną słabością

Pisałem manifesty w szkole filmowej. Teraz w życiu nie napisałbym manifestu, bo ja uwielbiam przekraczać normy - mówił reżyser operowy, filmowy i teatralny Mariusz Treliński. W rozmowie z Moniką Olejnik opowiedział między innymi o początkach przygody z kinem, a także o swoich inspiracjach. - W jakimś sensie zacząłem robić filmy, zanim zacząłem myśleć - stwierdził Treliński. Przyznał, że nie znosił "kina, które jest za lub przeciw". - Scorsese, Kubrick, Coppola. Oni idealnie trzymają proporcje pomiędzy tym kinem, które jest artystyczne, głębokie, ale musi go pokochać widownia i to jest coś, o czym w Polsce mało się mówi - powiedział. Ostatecznie jednak odszedł od robienia filmów i skupił się na reżyserowaniu oper. - Muzyka zawsze była kluczem do moich filmów. Układałem sobie coś, co nazywałem sercem filmu, pewnego rodzaju rytm, który powodował, że układały mi się ujęcia, kolory wedle ścieżki muzycznej. To, o co chodzi w reżyserii operowej, to żeby widzieć muzykę - mówił Treliński. Samą operę porównał do kundla, ponieważ jej istotą jest mieszanie i łączenie innych sztuk. - W operze masz teatr, kino, balet - wyjaśnił Treliński. Opowiedział również o swoim stosunku do konfliktu w Ukrainie. - To, co robi Rosja, jest poza dyskusją. To jest obrzydliwe - ocenił Treliński. Wspominał też, że gdy wybuchła wojna, miał wystawić rosyjską operę "Borys Godunow". - Odwołaliśmy ten spektakl. Mieliśmy poczucie, że słuchanie rosyjskiego języka, śpiewanie go na scenie, zwłaszcza gdy w naszym chórze są Ukraińcy, jest strasznym i dojmującym uczuciem. Nie chcieliśmy nikogo urażać - powiedział Treliński.

