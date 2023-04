Baczyńska o sukience dla księżnej Kate: nawet nie zapytałam o wymiary

Gosia Baczyńska tworzy kostiumy teatralne, podbija światowe wybiegi, projektuje kreacje dla wybitnych osobowości na wyjątkowe okazje i ubiera arabskie księżniczki. W 2017 roku stworzyła sukienkę z gatunku "little white dress" dla księżnej Kate. Żona księcia Williama pojawiła się w niej na bankiecie w Łazienkach Królewskich w Warszawie z okazji urodzin królowej Elżbiety II. - To było zaskoczenie. W niedzielę wieczorem przeglądam maile i kątem oka widzę coś "Cambridge". Myślę sobie: znowu mi jakąś dietę podsyłają... Czytam: Duke and Duchess of Cambridge. Tak mnie to zamroczyło, że musiałam wygooglować - wspomina sytuację sprzed sześciu lat projektantka. O szczegółach kreacji korespondowała z ówczesną sekretarką brytyjskiego następcy tronu i jego brata. - Ciekawostka jest taka, a uświadomiłam sobie to chyba po dwóch latach, że ja nawet nie zapytałam o wymiary Kate. Ja to szyłam po prostu kompletnie bez miary - wyznaje Baczyńska. Projektantka mówi też Monice Olejnik o tym, co jest ważne w tym zawodzie i dlaczego nie znosi, gdy ktoś o niej mówi, że ma szczęście.

