Stanisław Obirek: dziś z trudem wierzę w Boga

Były dwie mądre decyzje w moim życiu: żeby wstąpić do jezuitów w wieku 20 lat i żeby wyjść z jezuitów w wieku 49 lat. Zostałem księdzem, choć w młodości byłem przez księży molestowany. Niektórzy mówią, że to syndrom sztokholmski. Może i tak, ale ja po prostu chciałem być lepszym kapłanem niż tamci - mówi profesor Stanisław Obirek w rozmowie z Moniką Olejnik. Były jezuita, a dziś teolog i antropolog kultury opowiada o życiu po życiu w sutannie. Bezlitośnie punktuje polski Kościół instytucjonalny i hierarchów za przymykanie oczu na pedofilię, przymilanie się do polityków i fatalne traktowanie kobiet, które - jego zdaniem - już niedługo rozsadzą polski Kościół od środka. - Dobrze jest być poza polskim Kościołem - stwierdza profesor Obirek.

Z Kościołem jako instytucją opresyjną wobec wiernych, nasz gość rozlicza się w książce "Babilon. Kryminalna historia Kościoła" napisanej wspólnie z Arturem Nowakiem, prawnikiem reprezentującym ofiary księży pedofilów. Między innymi o ten tytuł wzbogaciła się nasza wirtualna biblioteka, którą Monika tworzy wraz ze swoimi gośćmi w segmencie #MonikaKsiążkiMuzyka.

